Литвин прилетів до Польщі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прибув з робочим візитом до Республіки Польща, де у місті Кошалін візьме участь у ХХ Фестивалі української культури.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачено покладання В.ЛИТВИН квітів до Хреста та Пам’ятного каменя, присвяченого акції “Вісла”, зустріч з маршалком Сейму Республіки Польща Гжегожем СХЕТИНОЮ.

Крім того, голови парламентів України та Польщі візьмуть участь у дебатах на тему: “Двадцять років незалежності України очима політиків”.

Також відбудеться зустріч голови Верховної Ради України з керівниками Західно-Поморського воєводства та міста Кошалін.

Голова Верховної Ради України та маршалок Сейму Республіки Польща дадуть спільну прес-конференцію для ЗМІ та візьмуть участь у церемонії офіційного відкриття гала-концерту.