Литвин прилетів до Польщі
На фестиваль української культури
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прибув з робочим візитом до Республіки Польща, де у місті Кошалін візьме участь у ХХ Фестивалі української культури.
Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачено покладання В.ЛИТВИН квітів до Хреста та Пам’ятного каменя, присвяченого акції “Вісла”, зустріч з маршалком Сейму Республіки Польща Гжегожем СХЕТИНОЮ.
Крім того, голови парламентів України та Польщі візьмуть участь у дебатах на тему: “Двадцять років незалежності України очима політиків”.
Також відбудеться зустріч голови Верховної Ради України з керівниками Західно-Поморського воєводства та міста Кошалін.
Голова Верховної Ради України та маршалок Сейму Республіки Польща дадуть спільну прес-конференцію для ЗМІ та візьмуть участь у церемонії офіційного відкриття гала-концерту.