Янукович побажав Лукашенку успіхів у державній діяльності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди Дня незалежності Білорусі побажав своєму білоруському колезі Олександру ЛУКАШЕНКУ успіхів у державній діяльності.

Про це йдеться у привітанні, текст якого розміщений його на офіційному сайті глави Української держави.

"Користуючись нагодою, бажаю Вам міцного здоров`я та успіхів у державній діяльності, а білоруському народу – миру, добра та процвітання", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловив упевненість, що розвиток конструктивної та взаємовигідної співпраці "відповідає інтересам наших держав та народів".