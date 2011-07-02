Янукович побажав Лукашенку успіхів у державній діяльності
15:57, 02 липня 2011Політика
2299 0
З нагоди Дня незалежності Білорусі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди Дня незалежності Білорусі побажав своєму білоруському колезі Олександру ЛУКАШЕНКУ успіхів у державній діяльності.
Про це йдеться у привітанні, текст якого розміщений його на офіційному сайті глави Української держави.
"Користуючись нагодою, бажаю Вам міцного здоров`я та успіхів у державній діяльності, а білоруському народу – миру, добра та процвітання", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому він висловив упевненість, що розвиток конструктивної та взаємовигідної співпраці "відповідає інтересам наших держав та народів".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter