Суддя думає, що Тимошенко - аморальна провокаторка

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ закликає екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з повагою ставитися до суду, оскільки вона порушує правила поведінки в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав на засіданні суду: «Підсудна, Ваші дії направлені фактично на провокацію і зневагу до суду. Така поведінка є неприпустимою. Звертатися до суду треба стоячи. А Ваша поведінка свідчить про відсутність моралі, поваги до законів і Конституції».

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до громадян через присутніх у залі суду журналістів, пояснила, що, не встаючи перед судом, вона таким чином заявляє, що судова система має бути терміново реформована.

«Звичайна людина не може не встати перед судом, оскільки вона буде знищена цією системою, але я за всіх вас це зроблю, оскільки в Україні немає правосуддя і судову систему треба міняти», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.