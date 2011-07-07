Печерський суд вкотре відмовив Тимошенко

Печерський районний суд Києва відмовив екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у відводі судді Родіона КІРЄЄВА, який розглядає справу за її обвинуваченням у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, у постанові суду сказано: «Заявлене підсудною клопотання про відвід судді КІРЄЄВА Р.В. не містить підстав для задоволення, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом… Постанова суду оскарженню не підлягає».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО вкотре заявила відвід судді Р.КІРЄЄВУ.

«Я хочу заявити відвід судді КІРЄЄВУ, оскільки є сумнів в об’єктивності судді. Я вважаю, що пан КІРЄЄВ є в цьому процесі суб’єктивним, упередженим і залежним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що Р.КІРЄЄВ лише два роки працює суддею, тому вона сумнівається, що він має достатній фаховий рівень і досвід, щоб розглядати її справу.