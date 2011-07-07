Кірєєву набридло слухати, як Тимошенко зачитує справу
12:24, 07 липня 2011Політика
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Суддя вимагає обгрунтувань
Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вкотре просить екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО обгрунтовувати його відвід, а не зачитувати документи з матеріалів справи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, звертаючись на засіданні суду до Ю.ТИМОШЕНКО.
«Підсудна, я в котрий раз прошу, щоб Ви обгрунтували відвід головуючому, а Ви зачитуєте документи з матеріалів справи замість того, щоб зачитувати доводи про відвід, при тому зачитуєте це повторно», - сказав Р.КІРЄЄВ.
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