Литвин відмовився пояснювати, хто і як голосував за пенсійну реформу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що положення пенсійної реформи яка була ухвалена не йдуть в розріз з програмою Народної партії, яку він очолює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я не бачу жодної позиції, яка б йшла в розріз з програмними засадами», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, попри всю критику ухвалювати пенсійну реформу було необхідно хоча б з огляду на те, щоб ліквідувати суттєвий розрив в пенсіях. Голова ВР запевнив, що після ухвалення пенсійної реформи пенсія народних депутатів замість 15,6 тис. грн. становитиме приблизно 7,8 тис. грн.

«Краще поетапно вирішувати цю проблему ніж просто декларувати свою прихильність, але в нічого в цьому плані не робити. Ми просто приречені йти на прийняття відповідних документів», - сказав він.

Голова ВР висловив сподівання, що восени вдасться ухвалити зміни щодо підвищення пенсійного забезпечення громадян України.

Говорячи про намір опозиції звернутися до Конституційного суду щодо процедури ухвалення пенсійної реформи через відсутність реальної необхідної кількості депутатів, В.ЛИТВИН зазначив, що це є правом депутатів.

Зокрема, відповідаючи на запитання хто ж таким чином голосував за пенсійну реформу, В.ЛИТВИН сказав: «Голосували народні депутати».

При цьому він додав, що депутати, які не зареєструвалися письмово, не отримають заробітну плату.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що в опозиції є всі підстави звернутися до Конституційного Суду щодо пенсійної реформи, оскільки відповідний закон був фактично ухвалений не більш як 143 народними депутатами.

«Я проаналізував і побачив, що, згідно з письмовою реєстрацією, із 248 народних депутатів, які підтримали пенсійну реформу, були присутні лише 143», - сказав М.ТОМЕНКО.