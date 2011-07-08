Янукович не взяв звернення журналістів з руху "Стоп цензурі!" (фото)
17:18, 08 липня 2011Політика
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Список останніх фактів утисків ЗМІ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пішов з прес-конференції, не забравши звернення журналістського руху "Стоп цензурі!", де викладено список останніх фактів утисків ЗМІ, а також пропозиції щодо покращення цієї ситуації.
Як повідомляє «Українська правда»,додаючи при цьому відповідне фото, звернення так і залишилось на столі, за яким сидів В.ЯНУКОВИЧ.
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