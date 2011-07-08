Янукович не взяв звернення журналістів з руху "Стоп цензурі!" (фото)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пішов з прес-конференції, не забравши звернення журналістського руху "Стоп цензурі!", де викладено список останніх фактів утисків ЗМІ, а також пропозиції щодо покращення цієї ситуації.

Як повідомляє «Українська правда»,додаючи при цьому відповідне фото, звернення так і залишилось на столі, за яким сидів В.ЯНУКОВИЧ.