Литвин: одна зустріч з Кучмою - і місяць про мене анекдотів не було
Як спікеру працювалося з президентами
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН задоволений конструктивною співпрацею з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Про це спікер заявив в ефірі ток-шоу "Велика політика" на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, якою була його співпраця з трьома останніми президентами України.
В.ЛИТВИН зауважив, що йому взагалі не легко працювати, оскільки він постійно займається самоаналізом: «що зроблено, чого не зроблено і що можна зробити».
"Нормальний діалог був із КУЧМОЮ. Виникали певні проблеми, бо я знаю, що таке апаратні ігри. Але достатньо було зустрітися і поговорити і місяць анекдотів щодо мене не було", - сказав В.ЛИТВИН.
Голова ВР також задоволений співпрацею з В.ЯНУКОВИЧЕМ.
"Що стосується Віктора ЯНУКОВИЧА, то я повинен сказати, що сьогодні є нормальний діалог, а тим більше є зацікавленість ухвалити рішення, яке б диктувалося необхідністю прийняття цього рішення", - додав він.
Водночас співпрацю з В.ЮЩЕНКОМ В.ЛИТВИН назвав формальною.
"Що стосується Віктора ЮЩЕНКА, то робочих контактів було мало. Зустрічі відбувалися формальні під час засідань РНБО. Він не дуже був зацікавлений в парламенті, і цим все визначалося", - додав він.