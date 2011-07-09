Литвин: одна зустріч з Кучмою - і місяць про мене анекдотів не було

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН задоволений конструктивною співпрацею з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це спікер заявив в ефірі ток-шоу "Велика політика" на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, якою була його співпраця з трьома останніми президентами України.

В.ЛИТВИН зауважив, що йому взагалі не легко працювати, оскільки він постійно займається самоаналізом: «що зроблено, чого не зроблено і що можна зробити».

"Нормальний діалог був із КУЧМОЮ. Виникали певні проблеми, бо я знаю, що таке апаратні ігри. Але достатньо було зустрітися і поговорити і місяць анекдотів щодо мене не було", - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР також задоволений співпрацею з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Що стосується Віктора ЯНУКОВИЧА, то я повинен сказати, що сьогодні є нормальний діалог, а тим більше є зацікавленість ухвалити рішення, яке б диктувалося необхідністю прийняття цього рішення", - додав він.

Водночас співпрацю з В.ЮЩЕНКОМ В.ЛИТВИН назвав формальною.

"Що стосується Віктора ЮЩЕНКА, то робочих контактів було мало. Зустрічі відбувалися формальні під час засідань РНБО. Він не дуже був зацікавлений в парламенті, і цим все визначалося", - додав він.