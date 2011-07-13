Експерт вважає, що Європейський суд визнає справу Тимошенко незаконною

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що Європейський суд з прав людини має достатньо підстав для винесення позитивного рішення за скаргою екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо незаконності її кримінального переслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ЖДАНОВ висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Процедурні речі досить чутливі для Європейського суду. Він, навіть не розглядаючи справу по суті, якщо порушена процедура її розгляду, може прийняти рішення про те, що рішення українського суду є необгрунтованим, несправедливим тощо», - сказав І.ЖДАНОВ.

Зокрема, експерт уточнив, що таким порушенням процедури розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО є відмова суду надати її захиснику додатковий час на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

«Я переконаний, що Європейський суд завжди у своїх рішеннях буде керуватися тим, що захиснику, виходячи з українського законодавства, повинен бути наданий розумний строк для ознайомлення з п’ятьма тисячами сторінок кримінальної справи. І цей розумний строк повинен базуватися на певних фізичних нормах, за якими людина може прочитати осмислено текст за день. І, зрозуміло, якщо захист Ю.ТИМОШЕНКО показує рішення суду, що захисникові давати півтора-два дні на ознайомлення, – це буде досить велике питання для Європейського суду», - переконаний І.ЖДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Ю.ТИМОШЕНКО звернулась до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності її кримінального переслідування.

Пізніше, коли почався судовий розгляд справи екс-прем’єра, Ю.ТИМОШЕНКО та її захист звернулися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на дії судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА.