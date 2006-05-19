Черновецький вигнав злих духів

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ освятив столичну мерію та все присутнє в ній керівництво міста.

Як передає кореспондент УНІАН, освячення розпочалося під стінами мерії, де патріарха зустрів Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Далі патріарх разом із священнослужителями та представниками мерії перейшов до колонної зали Київської міської державної адміністрації, де зібралися керівники комунальних підприємств міста, голови районів столиці та інші керівні особи міста. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив: «Ми запросили Філарета, щоб жодного злого духу в київській мерії не залишилось, щоб не залишилось йому (злому духу) жодного шансу отримати тут верх». Після цього ФІЛАРЕТ розпочав освячення колонної зали і всіх присутніх. Завершивши освячення, глава церкви зауважив, що це в перший раз освячується «таке поважне місце в Києві як Київська міська рада». «Саме це освячення свідчить про те, що і новий мер Києва, і новообрані депутати міської ради цією подією покладають надію на Бога. Ми всі в житті переконуємось, що Бог не тільки існує, а Бог керує. Керує своїм творінням, керує людьми. І той, хто має духовні очі, той переконується в тому, що без волі Божої нічого не відбувається», - сказав ФІЛАРЕТ. За його словами, Господь тепер захищатиме тут всіх присутніх, хто покладає на нього надію. «Тому я закликаю Боже благословення, закликаю вас, щоб ви керувались в своїй діяльності, насамперед, правдою. Тому що тільки правда буде задовольняти вас не тільки в вашій праці, а й після того, як ви залишите це місце», - сказав ФІЛАРЕТ. На ознаку Божого благословення патріарх подарував мерії образ Архистратига Михаїла, щоб Господь через нього охороняв представників керівництва міста і надихав їх на добрі справи.

По завршенні освячення колонної зали Київської міської державної адміністрації ФІЛАРЕТ обійшов кабінети в мерії, де теж провів обряд освячення. Зокрема це кабінет заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО та кабінет Київського міського голови.

На початку чергового засідання розширеної колегії КМДА, яке розпочалось в колонній залі одразу після освячення, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Те що відбулося – це традиція, це добре, що нас відвідав глава церкви. Я вірю, що Бог є і сподіваюсь, що ви теж вірите в нього. Сподіваюсь, ми будемо керуватися з сьогоднішнього дня у своїх вчинках саме цим». Він також додав, звертаючись до присутніх в залі, що зможе обговорювати з ними будь-які теми, що стосуються проблем міста, але зазначив, що для цього потрібен «єдиний критерій істини – це Біблія або Конституція». «Якщо я щось роблю не так, ви можете взяти Біблію і поговорити зі мною згідно достойних принципів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.