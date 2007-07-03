”Правиця” назвала головну проблему в переговорах

Головною проблемою у переговорах про створення мегаблоку демократичних сил є створення на його базі єдиної партії за участю тих політичних сил, що увійдуть до блоку.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН лідери блоку “Рух – Українська правиця”: голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО та лідер Української республіканської партії “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО.

Б.ТАРАСЮК висловив сподівання, що найближчими днями між політичними силами буде досягнуто домовленості про створення широкого блоку демократичних сил.

Водночас Б.ТАРАСЮК наголосив, що політичні сили, які можуть увійти до блоку, неоднозначно сприймають питання про створення на базі блоку єдиної партії. Це стосується і членів НРУ. За його словами, в суботу планується засідання Центрального проводу партії, де, зокрема, обговорюватиметься і це питання.

У свою чергу, лідер Української народної партії Ю.КОСТЕНКО зазначив, що в правому русі ще раніше виникло питання про створення єдиної партії правого спрямування, і до цього процесу долучилася УРП “Собор”. За його словами, “постановка питання, яка зараз виникла в процесі формування мегаблоку щодо єдиної партії, вимагає уточнення програмових засад цієї політичної партії, нас цікавить механізм її формування і терміни формування”. Ю.КОСТЕНКО зауважив, що поки що “ці питання залишаються відкритими, і тому ми продовжуємо дискусію”.

Лідер УРП “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що національний інтерес сьогодні “потребує широкого об’єднання демократичних сил і утворення мегаблоку”. За його словами, створення єдиної партії є “адекватною відповіддю на потреби національного інтересу, але ми маємо творити не холдинг, а творити ідеологічну партію, не партію одного лідера, а демократичну партію”. Він вважає, що це питання потребує дискусії, і “ми маємо ще декілька днів для того, щоб узгодити, як таку ідеологічну силу протиставити тим холдингам, які сьогодні практично нищать політичне структурування в Україні”.

Як стверджує Ю.КОСТЕНКО, “Правицю” “не цікавить дискусія навколо п’ятірок, десяток, ми говоримо про принципові речі”. За його словами, головне, що блок має дати чітку відповідь виборцю, які зміни будуть в суспільстві після приходу його учасників до влади. Ю.КОСТЕНКО наголосив, що проблеми зі створенням блоку за участю правих партій, ліберальної “Нашої України” та громадського об’єднання “Народна самооборона” не існує, але коли мова йде про єдину партію, то для партій “Правиці” починаються проблеми з ідеологією цієї єдиної партії.

Б.ТАРАСЮК також підтвердив, що всі інші питання щодо створення мегаблоку вирішено, крім питання створення єдиної партії на базі цього об’єднання. Він наголосив, що це питання не передбачалося в угоді про створення єдиного блоку демократичних сил, що була парафована нещодавно, в тому числі за участі “Правиці”. За його словами, тільки з’їзд партії може прийняти рішення про об’єднання або про розпуск партії. “Наше законодавство настільки складне, що воно не передбачає об’єднання політичних партій, воно передбачає розпуск, тобто ліквідацію партії, а це досить серйозне питання для наших партій, які не є і не були проектами і привели до відновлення держаної незалежності України”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Всі учасники прес-конференції підтвердили, що сьогодні сторони продовжували вести переговори, в тому числі у Секретаріаті Президента за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та глави Секретаріату Віктора БАЛОГИ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» Вячеслав КИРИЛЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку.

Блок «Рух-Українська правиця» із цього приводу заявив, що “підписання цього документа стало несподіванкою не тільки для блоку «Рух-Українська правиця», але й для інших політичних сил, які 7 червня цього року парафували Угоду про створення виборчого блоку між НСНУ, "Народною самообороною" і блоком "Рух-Українська правиця".