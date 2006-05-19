Прихильники Жовтяка пікетують Кабмін і Секретаріат

Близько трьох тисяч осіб - представники Української народної партії, партії „Пора”, СПУ, громадські активісти - пікетують Секретаріат Президента України і Кабінет Міністрів на підтримку голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники зустрілися з радником Президента України Анатолієм ТКАЧУКОМ, якому передали свої вимоги при припинення тиску на губернатора.

Далі учасники акції вирушили до Будинку уряду, де вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ, який, за їхніми словами, має надати пояснення, „звідки були взяті цифри, які характеризують нібито негативний стан соціально-економічного розвитку Київщини” (Ю.ЄХАНУРОВ зараз перебуває у Рівному, де представляє нового губернатора Віктора МАТЧУКА – УНІАН).

Пікетувальники тримають гасла „Майдан – Ющенко – Жовтяк”, „Президенте, не віддай Жовтяка на поталу любителям земельки”.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня на офіційному сайті Кабінету Міністрів з’явилося повідомлення прес-служби уряду, що “у зв’язку з погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів уряд прийняв рішення внести на розгляд Президента України подання щодо звільнення... Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації”.

Водночас Є.ЖОВТЯК не погоджується з такою позицією уряду. Зокрема, він наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006 - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він. Є.ЖОВТЯК вважає спроби відправити його у відставку „земельно-спекулятивним політиканством”.

Зараз Є.ЖОВТЯК після операції перебуває на лікарняному.