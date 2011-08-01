Тимошенко: Єхануров був і залишається лобістом РосУкрЕнерго

Колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має намір просити Печерський районний суд Києва не брати до уваги свідчення екс-міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА у справі щодо газових контрактів з Росією, підписаних 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після засідання суду, на якому Ю.ЄХАНУРОВ надавав свідчення понад 5 годин.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ залишається лобістом інтересів компанії-посередника «РосУкрЕнерго» на газовому ринку України.

«Він був і залишається лобістом корупційної структури «РосУкрЕнерго». Він на 100% їх обсяги поставок газу в Україну вводив, він їх увесь цей час захищає», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ є необ’єктивним свідком, а свідком, який стоїть на захисті корупційних інтересів.

«Тому ми будемо заявляти протест, що його покази у справі не можуть бути взяті до уваги, тому що він є упередженим і він є мотивованим», - додала вона.