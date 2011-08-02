Global Post: Суд над Тимошенко нагадує цирк

Ласкаво просимо на галасливий процес Юлії Тимошенко - колишнього прем`єр-міністра України, нині лідера опозиції, зірки "помаранчевої революції" і, можливо, майбутньої політичної мучениці, пише Global Post. Підсудна відкрито глузує з головуючого судді, а на вулиці жваво проходять пікети її прихильників і супротивників.

"Не зважаючи на те, що процес деколи нагадує цирк, в справі Тимошенко нічого смішного немає. Її звинувачують в зловживанні повноваженнями у часи її прем`єрства, і у разі виголошення обвинувачувального вироку їй загрожує від семи до десяти років в`язниці", - відзначає автор статті Девід Стерн.

"Західні уряди виступили з публічними заявами, в яких висловлюються серйозні побоювання, що її справа має політичну підоснову. В особистих бесідах дипломати заходять набагато далі. Більшість, схоже, упевнені, що дійсна мета гри полягає в покаранні Тимошенко, враховуючи, що її не звинувачують безпосередньо в корупції, і більшість з тих, хто з`явився перед судом разом з нею, відносяться до її політичного кола. Єдине питання, схоже, в тому, як далеко зайде звинувачення", - пише автор.

"Українська демократія, якеа зароджується, опинилася під загрозою. Процес Тимошенко, очевидно, став черговим, і найяскравішим, прикладом невблаганного сповзання до більш авторитарної системи правління", - йдеться у статті. Заглядаючи вперед, багато спостерігачів жахаються, якими брудними і корумпованими можуть виявитися парламентські вибори у жовтні наступного року.

Проте одна сфера не постраждає - це зусилля України на шляху до договору про співпрацю з Євросоюзом. Україна в даний час обговорює угоду з ЄС, від якої рукою подати до повноправного членства, і представники ЄС, схоже, готові включити Україну в політичну архітектуру блоку, говориться у статті.

Ситуація загрожує стати парадоксальною: через рік Україна може виявитися ще більш авторитарною і в той же час вона буде ближча до Євросоюзу. Такий сценарій бентежить деяких західних дипломатів.

"Ця ситуація - як підготовка до Євро-2012", - відзначив один західний чиновник, не для протоколу. Він мав на увазі проекти з впорядкування, які здійснюються зараз в Україні у зв`язку з підготовкою до чемпіонату Європи по футболу: "Всі фасади фарбують, але за ними ховаються занедбані будівлі".

"Инопресса"