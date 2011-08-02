Українцям нагадують правило «першого в’їзду» до Шенгену

15:37, 02 серпня 2011
Політика
4964 0

В МЗС радять записувати номери значків

 Останнім часом не зафіксовано скарг громадян України на упереджені дії угорських прикордонників.

Про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ з приводу інформації у ЗМІ щодо великої кількості скарг українських громадян щодо їх непропуску на територію Угорщини за Шенгенськими візами, оформленими в польських консульських установах України.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ДИКУСАРОВА, завдяки заходам консульського реагування, які були вжити МЗС України, Посольством України в Угорщині, та генеральним консульством України в Ніредьгазі, ситуацію було врегульовано.

Зокрема це питання обговорювалося в ході двосторонніх консульських консультацій в Києві в травні.

Крім того, 28 липня до МЗС України був запрошений генеральний консул Угорської Республіки в Україні. За результатами зустрічі угорський дипломат повідомив, що офіційний Будапешт проводить постійний моніторинг ситуації на українсько-угорському кордоні. Він також повідомив, що протягом останнього часу угорською стороною не зафіксовано системних проблемних питань, пов’язаних з перетинанням угорського кордону українськими громадянами.

Генеральний консул також висловив готовність вживати негайних заходів реагування на кожну окрему скаргу українських громадян з цього приводу.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що для забезпечення ефективного та оперативного опрацювання звернень громадянам України, які потрапили в таку ситуацію, рекомендується зазначати дату, пункт пропуску, а також ідентифікаційний номер значка прикордонного офіцера.

МЗС України буде і надалі опікуватиметься цією проблематикою і готове вживати подальших заходів реагування.

Водночас, для упередження можливих непорозумінь на кордоні, МЗС України нагадує українським громадянам про існування в країнах Шенгенської угоди так званого правила «першого в’їзду», відповідно до якого перший в’їзд за Шенгенською візою має бути здійснений до тієї країни, яка її оформила.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter