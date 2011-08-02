Українцям нагадують правило «першого в’їзду» до Шенгену

Останнім часом не зафіксовано скарг громадян України на упереджені дії угорських прикордонників.

Про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ з приводу інформації у ЗМІ щодо великої кількості скарг українських громадян щодо їх непропуску на територію Угорщини за Шенгенськими візами, оформленими в польських консульських установах України.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ДИКУСАРОВА, завдяки заходам консульського реагування, які були вжити МЗС України, Посольством України в Угорщині, та генеральним консульством України в Ніредьгазі, ситуацію було врегульовано.

Зокрема це питання обговорювалося в ході двосторонніх консульських консультацій в Києві в травні.

Крім того, 28 липня до МЗС України був запрошений генеральний консул Угорської Республіки в Україні. За результатами зустрічі угорський дипломат повідомив, що офіційний Будапешт проводить постійний моніторинг ситуації на українсько-угорському кордоні. Він також повідомив, що протягом останнього часу угорською стороною не зафіксовано системних проблемних питань, пов’язаних з перетинанням угорського кордону українськими громадянами.

Генеральний консул також висловив готовність вживати негайних заходів реагування на кожну окрему скаргу українських громадян з цього приводу.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що для забезпечення ефективного та оперативного опрацювання звернень громадянам України, які потрапили в таку ситуацію, рекомендується зазначати дату, пункт пропуску, а також ідентифікаційний номер значка прикордонного офіцера.

МЗС України буде і надалі опікуватиметься цією проблематикою і готове вживати подальших заходів реагування.

Водночас, для упередження можливих непорозумінь на кордоні, МЗС України нагадує українським громадянам про існування в країнах Шенгенської угоди так званого правила «першого в’їзду», відповідно до якого перший в’їзд за Шенгенською візою має бути здійснений до тієї країни, яка її оформила.