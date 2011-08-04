Губернатор Чмирь теж вирішив похизуватися на ралі

Голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИРЬ очолить «Команду сумчан» на етапі Кубка України з ралі-рейду «Баха 1000».

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив журналістам, представляючи в центрі Сум автомобіль, на якому як штурман особисто проїде увесь 1000-кілометровий шлях складної траси.

За словами Ю.ЧМИРЯ, він ініціював створення «Команди сумчан» для участі в змаганнях з ралі-рейду «Баха 1000», оскільки впевнений, що область має бути представлена на цих престижних перегонах.

«Сумська область - регіон автомобілістів, де поважають спорт і швидкість. Вона має бути представлена на цих престижних перегонах. Ми постараємося відстояти честь спортивної області. Я теж виступатиму в одному з екіпажів як другий пілот. Форму пошили. Виступатимемо з Володимиром ПИЛИПЕЙКОМ на автомобілі «Фуджі», а всього Суми представлять 5 екіпажів. Всі сказали, щоб капітаном був губернатор. Я підтримав цю ідею», - зазначив Ю.ЧМИРЬ, демонструючи новеньку жовто-чорну форму і шолом автогонщика з переговорним пристроєм.

Губернатор відзначив, що на офіційному рівні брати участь в подібних змаганнях буде вперше, хоча спорт є для нього одним із хобі.

«Я готовий сьогодні підтримувати не тільки футбол, а й технічні види спорту. Тому і беру участь в ралі-рейді. Відкриття змагань відбудеться 5 серпня о 18.00 на центральній площі Середино-Буди. Старт - у суботу о 6-й годині ранку», - розповів губернатор.

За його словами, свою участь в ралі підтвердили титуловані й імениті спортсмени - лідер команди SIXT Ukraine Вадим НЕСТЕРЧУК, пілот французької команди Dessoude Фредерік ШАВІНЬЇ, багаторазовий володар Кубків України з ралі-рейдів Богдан НОВИЦЬКИЙ та інші. А всього в ралі-рейді «Баха 1000» візьмуть участь близько 70 екіпажів з України, Франції, Німеччини, Білорусі, Польщі і Російської Федерації, зокрема два екіпажі, які брали участь в ралі «Париж-Даккар». Окрім автомобілів, на старт вийдуть квадроцикли і мотоцикли.

Губернатор також повідомив, що на ралі очікується приїзд VIP-гостей: Віктора ЯНУКОВИЧА-молодшого, Равіля САФФІУЛІНА, Євгена ЧЕРВОНЕНКА та інших.

Маршрут гонки пролягатиме території Середино-Будського, Шосткінського і Ямпільського районів Сумської області, а також Новгород-Сіверського району Чернігівської області. В цілому екіпажі подолають 1000 кілометрів піщаними дорогами і бродами, швидкісними відрізками рівнини і вузькими лісовими ділянками.