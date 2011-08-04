Янукович покатався на тракторі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився з роботою заводу «ПетроНік», що знаходиться у місті Таврійськ Каховського району Херсонської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ ознайомився зі зразками продукції підприємства, а також процесом виробництва сільськогосподарської техніки.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ сів за кермо одного з тракторів, що виробляються на підприємстві.

Президентові також було продемонстровано виставкові стенди виробничих підприємств Херсонської області. Зокрема тих, що спеціалізуються на розробці та впровадженні енергозберігаючих технологій, а також сільськогосподарських підприємств, які вирощують овочі й фрукти.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість в успішних перспективах розвитку овочівництва в області. Президент України дав завдання голові Херсонської обласної державної адміністрації Миколі КОСТЯКУ до вересня 2012 року ввести в дію оптовий ринок з продажу овочевої продукції.

«Український ринок, наближені регіони, будуть користуватися вашими послугами», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найважливіше, щоб ціна продукції була конкурентоспроможною.

*** Таврійський завод «ПетроНік» виробляє фронтальні навантажувачі, напівпричепи, грейдери та трактори під торговою маркою PetroNick. Цього року підприємство розпочало розробку та впровадження у виробництво енергозберігаючих котлів (потужність від 30 до 500 кВт), які працюють на відходах сільського господарства, а саме: соломі, лушпинні соняшника, тирсі тощо. У рамках розширення основного напрямку виробництва «ПетроНік» поточного року також розпочало розробку та впровадження у виробництво пропашних колісних тракторів.