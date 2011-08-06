Акція на підтримку Тимошенко розпочалася в центрі Херсона

У Херсоні активісти ВО «Батьківщина» збирають підписи на підтримку екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, акція на підтримку лідера «Батьківщини», екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО розпочалася сьогодні о 10.00 в центрі Херсона.

Активісти ВО «Батьківщина» збирають підписи під зверненням до світової громадськості на захист свого лідера.

У зверненні, зокрема, зазначається, що «тотальне переслідування представників опозиції стає фірмовим стилем чинної центральної влади. Її жертвами стають як пересічні громадяни, так і політики, за якими стоять мільйони виборців».

Також у документі вказується, що «цинічний спосіб проведення судового процесу, в якому ТИМОШЕНКО фактично позбавлена свого конституційного права захищати себе, викликає справедливе обурення українців і світової співдружності. Очевидно, що апелювати до влади беззмістовно. Тому ми звертаємося до світової співдружності і компетентних міжнародних організацій з щирим проханням використати свій вплив і авторитет, щоб нагадати керівництву України про необхідність дотримання демократичних норм».

В акції у Херсоні, за даними правоохоронних органів, беруть участь до 60 осіб. За інформацією організаторів акції, в ній беруть участь до 120 осіб.

Також депутат міськради від ВО «Батьківщина» Станіслав ТРОШИН повідомив, що вже завтра до Києва з Херсонської області відправляться до 1,5 тис. осіб для участі в акціях протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку в.о. керівника Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» Володимира МИКОЛАЄНКА, до 500 осіб з цієї делегації залишаться в столиці на певний час для участі у протестних заходах партії.

Також, за словами В.МИКОЛАЄНКА, акція зі збирання підписів у Херсоні на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО триватиме безстроково, до звільнення лідера «Батьківщини» з-під варти.

На наметі, в якому збирають підписи, вивішене оголошення, що він є власністю народного депутата Юрія ОДАРЧЕНКА.

Як повідомлялося, 5 серпня рішенням судді Печерського райсуду м. Києва Родіона КІРЄЄВА за поданням прокуратури запобіжний захід для Ю.ТИМОШЕНКО було змінено з підписки про невиїзд на утримання під вартою. Ю.ТИМОШЕНКО утримується у Лук’янівському СІЗО.