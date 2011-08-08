Мороз розкритикував свою партію

Соцпартія працює на недостатньому рівні, оскільки зменшила свою присутність в інформаційному просторі.

Таку думку висловив почесний голова СПУ Олександр Мороз в ефірі 5 каналу.

Також, за його словами, Соцпартія втратила членство в Соцінтерні через неорганізованість.

"Ми, можливо, не досить донесли суспільству, громадянству нашу позицію по ключових проблемах, котрі сьогодні хвилюють людей", - сказав Мороз.

При цьому він зазначив, що не було такої події або кроку влади, які не були б відслідковані й прокоментовані представниками партії.

"Причому наші оцінки були і гострі і радикальні", - підкреслив Мороз, додавши, що партія давала також пропозиції, як вийти з тієї чи іншої ситуації.

"В будь-якому разі, з огляду на всі ті речі, з’їзд, прийнявши постанову про звітний період упродовж останнього року, дав задовільну оцінку роботі керівним структурам партії. І це власне було одним із мотивів міняти керівництво у партії" - додав він.

Як повідомлялося, глава Антимонопольного комітету Василь Цушко написав заяву про відставку з посади голови Соцпартії через неможливість суміщати дві посади.

31 липня з’їзд СПУ не зміг обрати нового голову партії, оскільки ні Мороз, ні Микола Рудьковський не набрали потрібної кількості голосів.

Повторні вибори призначено на 14 серпня. Доти головою партії лишається Василь Цушко.

Українська правда