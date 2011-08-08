У ПР кажуть, що суддя вичерпав перелік виховних заходів щодо Тимошенко

Заступник керівника фракції Партії Регіонів у Верховній Раді Вадим Колесниченко упевнений, що суддя вичерпав увесь перелік виховних заходів щодо Тимошенко, яка "демонстративно і цинічно ігнорувала вимоги суду і КПК України, в результаті цього був обраний запобіжний захід - арешт".

Про це він, як повідомляє "Лівий берег", заявив у рамках експертного опитування Дніпропетровської філії Інституту Горшеніна на тему: "Чому була заарештована лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко? До яких наслідків це може привести?".

"Перше - арешт Тимошенко зроблений виключно особистим рішенням судді, який діяв у рамках Кримінально-процесуального кодексу (КПК) і повноважень судді. Друге - суддя вичерпав увесь перелік виховних заходів відносно Тимошенко, яка демонстративно і цинічно ігнорувала вимоги суду і КПК України. Суддя щодня, щогодини нагадував про необхідність виконання вимог закону і це записано в протоколах і зафіксовано на відеоплівку. Він видаляв її із залу суду, а далі у нього просто не було ніяких заходів, окрім арешту, особливо після публічного запізнення в зал судового засідання. Все це вже стало схожим на спектакль. Тому суддя був вимушений піти на цей захід для того, щоб навести лад", - заявив Колесніченко.

"Я не можу оцінити термін дії запобіжного заходу, думаю він може продовжитися до тих пір, поки не будуть вислухані свідки з усіх боків. Якщо Тимошенко і далі порушуватиме КПК, то суддя матиме право видалити її із залу суду до кінця судового засідання. Таких прецедентів в міжнародному праві досить, можна згадати процеси, які проходили в Гаагському суді, де не раз видалялися обвинувачені, які ігнорували вимоги суду. Наслідком арешту Тимошенко може бути нормалізація і доведення до логічного завершення судового процесу. Вибраний запобіжний захід (арешт) для Юлії Тимошенко не свідчить про те, що надалі їй буде ухвалений звинувачувальний вирок. Більше того, запобіжний захід узяття під варту ні в якому разу не говорить про те, буде вирок звинувачувальним або виправдувальним. Обраний запобіжний захід - це спосіб забезпечити правосуддя", - додав він.