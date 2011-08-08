ОБСЄ висловила стурбованість арештом Тимошенко по телефону

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Литви Аудронюс АЖУБАЛІС висловив стурбованість щодо рішення суду про арешт колишнього прем`єр-міністра Юлії TИМОШЕНКО.

Про це, як повідомляє офіційний сайт ОБСЄ, він сказав у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

А.АЖУБАЛІС наголосив, що міжнародне співтовариство уважно спостерігає за цим процесом.

Він також наголосив на необхідності проведення прозорого і справедливого судового процесу.

При цьому А.АЖУБАЛІС нагадав, що Україна як член ОБСЄ зобов’язалася забезпечити кожному справедливий судовий процес.