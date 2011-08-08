ОБСЄ висловила стурбованість арештом Тимошенко по телефону
19:48, 08 серпня 2011Політика
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Слухавку взяв голова українського МЗС
Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Литви Аудронюс АЖУБАЛІС висловив стурбованість щодо рішення суду про арешт колишнього прем`єр-міністра Юлії TИМОШЕНКО.
Про це, як повідомляє офіційний сайт ОБСЄ, він сказав у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.
А.АЖУБАЛІС наголосив, що міжнародне співтовариство уважно спостерігає за цим процесом.
Він також наголосив на необхідності проведення прозорого і справедливого судового процесу.
При цьому А.АЖУБАЛІС нагадав, що Україна як член ОБСЄ зобов’язалася забезпечити кожному справедливий судовий процес.
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