Меджліс закликає українців об'єднатися

Меджліс кримськотатарського народу закликає політичні і громадські сили України об`єднати зусилля для припинення переслідувань за політичними мотивами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Меджлісу у зв`язку з узяттям під варту екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Постанова Печерського районного суду міста Києва, ухвалена у ході судового процесу, під час якого всі його учасники мають бути наділені рівними правами і можливостями у відстоюванні своїх позицій, а також дії, що настали потім на її виконання, і реакція на них українського суспільства, міжнародних інституцій і офіційних представників багатьох держав, указують на порушення принципу верховенства права і свідчать про політичні цілі суду над Юлією ТИМОШЕНКО», - сказано в заяві.

«Меджліс, послідовно виступаючий за утвердження в Україні основоположних принципів демократії і громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини, закликає всі політичні і громадські сили України об`єднати свої зусилля для припинення переслідувань за політичними мотивами», - наголошується у заяві.