Прокурори скаржаться, що Тимошенко на них тисне

У Генеральній прокуратурі України вважають, що захист колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО намагається затягнути судовий процес у справі щодо підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«Сьогодні, 10 серпня 2011 року було розглянуто клопотання захисту Юлії ТИМОШЕНКО про відвід двох прокурорів сторони обвинувачення Лілії ФРОЛОВОЇ та Олександра МИКИТЕНКА. В обґрунтуванні однією з причин названо начебто незаконність підстав, на яких обвинуваченій було змінено запобіжний захід», - нагадує відомство.

При цьому у Генпрокуратурі зазначають, що «державне обвинувачення діє виключно у відповідності до кримінально-процесуального законодавства. Як результат, суддею було відмовлено у задоволені цього клопотання».

На думку Л.ФРОЛОВОЇ, захист таким чином намагається затягнути судовий процес, а також відтягує допит свідків у справі.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО у своєму виступі під час засідання Печерського районного суду Києва заявила, що з прокурорів, які беруть участь у процесі, повинні зірвати погони. «Подібні висловлювання розцінюються як тиск на працівників прокуратури при виконанні своїх службових обов’язків», - наголошує Генпрокуратура.