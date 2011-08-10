Чоловік, який ліг під автозак з Тимошенко, обіцяє повернутися

Житель Донецька Дмитро КЛУГЕР, який у Києві лягав під автозак, що вивозив 8 серпня арештовану екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з Печерського райсуду до Лук’янівського СІЗО, вважає протест своїм громадянським обов`язком.

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної організації ВО «Батьківщина», Д.КЛУГЕР, який є членом контрольно-ревізійної комісії Кіровської районної в Донецьку партійної організації «Батьківщини», не став детально говорити про мотивацію свого вчинку, аргументуючи тим, що це наболіла тема.

Проте Д.КЛУГЕР заявив: «Чому я ліг під машину? Скажімо так - причини є. Єдине – шкода, що через роботу довелося виїхати з Києва, залишити колег по новому Майдану. Але за першої нагоди – повернуся, оскільки вважаю це своїм громадянським обов`язком».

За словами партійного активіста, вчинок коштував йому «малої крові» - стурбовані масовими протестами людей представники правоохоронних органів «лише злегка пом`яли боки» йому під час транспортування від автозака до узбіччя Хрещатика. Поклавши Д.КЛУГЕРА на асфальт, вони продовжили супровід автомобіля, що прямував у напрямі Лук’янівського СІЗО, відзначили в прес-службі.