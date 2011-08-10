Суд вчетверте відмовився звільнити Тимошенко з-під варти

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив у задоволенні клопотання захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про скасування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після поновлення судового розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО після перерви.

«Суд відмовив у задоволенні клопотання про скасування міри запобіжного заходу. Рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.

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У судовому розгляді кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових угод 2009 року оголошено перерву до 10.00 четверга, 11 серпня.

Відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ одразу після того, як відмовив захисту Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про звільнення її з-під варти.

Народні депутати, які були присутні у залі, зустріли відмову суду звільнити екс-прем’єра з-під варти вигуками: «Ганьба!».