Турчинов закликав залишатися на ніч на Хрещатику

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ закликав учасників мітингу-протесту проти арешту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО залишитися на ніч на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав на мітингу, який триває біля Печерського райсуду Києва з 5 серпня.

«Я закликаю вас усіх залишитися на ніч. Завтра о 10-й суд продовжиться», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Після цього на мітингу пролунав Державний гімн України.