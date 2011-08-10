Турчинов закликав залишатися на ніч на Хрещатику
19:59, 10 серпня 2011Політика
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Завтра суд продовжиться
Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ закликав учасників мітингу-протесту проти арешту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО залишитися на ніч на Хрещатику.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав на мітингу, який триває біля Печерського райсуду Києва з 5 серпня.
«Я закликаю вас усіх залишитися на ніч. Завтра о 10-й суд продовжиться», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Після цього на мітингу пролунав Державний гімн України.
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