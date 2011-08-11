Франція передумала відкликати свого посла з України?

«Париж не відкликав Жака ФОРА. Він продовжує свою місію Посла Франції в Україні».

Як повідомили УНІАН у Посольстві Франції в Україні, про заявив 10 серпня під час брифінгу речник Міністерства закордонних та європейських справ Франції, відповідаючи на питання стосовно чуток про відкликання Посла Франції в Україні.

Про цьому речник зазначив: «Стосовно арешту пані ТИМОШЕНКО, хочу нагадати вам текст заяви, зробленої у п’ятницю, 5 серпня: Франція дуже стурбована арештом пані ТИМОШЕНКО. Мотивації судового розгляду її справи викликають у нас запитання. Зокрема, нам видається, що право на захист не забезпечене. Ми постійно підкреслюємо, що додержання норм права є ключовим елементом побудови партнерства між Францією, Європейським Союзом та Україною. Франція разом зі своїми європейськими партнерами і надалі з великою увагою слідкуватиме за розвитком ситуації стосовно пані ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН підтвердив інформацію про відкликання Посла Франції Ж.ФОРА.

«Дійсно, наразі відбувається процедура погодження кандидатури нового посла», - сказав О.ВОЛОШИН. Він зазначив, що МЗС України невідомо, з чим пов’язано відкликання Ж.ФОРА. «У світовій дипломатичній практиці не прийнято повідомляти країну про причину відкликання свого дипломатичного представника», - сказав О.ВОЛОШИН.

Перед цим деякі ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомили, що Посла Франції в Україні Ж.ФОРА було відкликано за його висловлювання щодо судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО. 28 липня Ж.ФОР висловив думку, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО знаходиться дуже далеко від права і дуже близько до політики.