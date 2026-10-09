Медведєв закликав виловлювати іноземців у РФ, щоб 'поповнювати обмінний фонд'

У Москві обурені тим, що в Європі затримують учасників російської машини воєнної пропаганди.

Росії слід "поповнювати обмінний фонд", затримуючи громадян США та країн Європи для подальшого обміну на російських агентів, затриманих на Заході. Про це заявив колишній президент РФ Дмитро Медведєв.

Коментуючи затримання в Чорногорії російського військового пропагандиста, Медведєв висловив переконання, що в Європі нібито "оголошено полювання" потенційно на всіх росіян.

Екс-президент РФ поскаржився, що в Європі тепер приймають "лише релокантських покидьків", а тих, хто "говорить правду про західні країни, ЄС і бандерівський неонацистський режим", за його словами, не рятують ані запрошення, ані якісь інші гарантії.

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"Тепер, цілком ймовірно, доведеться поповнювати обмінний фонд за рахунок європейських та американських ідіотів, щоб витягувати своїх. Інакше ніяк: з вовками жити – по-вовчому вити", – заявив Медведєв.

Арешт російського пропагандиста в Чорногорії

Як писав УНІАН, у Чорногорії місцеві спецслужби затримали засновника російського навколовійськового Telegram-каналу "Рибарь" Михайла Звінчука, його дружину та трьох спільників. Їх підозрюють у поширенні матеріалів, які можуть становити іноземне втручання в інформаційний простір країни.

Офіційної інформації про кримінальну справу поки що немає, але МЗС РФ заявило, що посольство з’ясовує обставини. Раніше США та Велика Британія звинувачували "Рибаря" у пропаганді та інформаційних операціях, а Держдеп США оголосив винагороду за інформацію про його учасників.

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