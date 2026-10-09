Київ майже провалив виконання 'плану стійкості' на зиму, - Зеленський

Гальмування виконання неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною.

Київ фактично не готовий до нових ударів Росії по енергетиці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради.

Президент зазначив, що була доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема у Київській області та інших регіонах. Він зауважив, що гальмування виконання неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною.

"Окремо визначили завдання щодо Києва – через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків", - деталізував Зеленський.

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Він додав, що також був звіт по ситуації в Прилуках.

"Доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які були обговорені з людьми в Прилуках", – розповів президент.

Водночас він подякував фахівцям з енергетичних компаній і тим обласним владам, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми після російських ударів.

"На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об’єктів передачі електрики. Відновлення ведеться цілодобово. Оновили потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО. МЗС і команда Офісу готують відповідну комунікацію з партнерами. Буду говорити з лідерами", – додав Зеленський.

План стійкості для Києва

Нагадаємо, в серпні РНБО затвердила "План стійкості" для української столиці. Ним передбачався захист 57 об'єктів критичної інфраструктури. Також йшлося про встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року. Мер міста Віталій Кличко у серпні повідомляв, що Київ направить на ці проєкти 22 млрд грн. Ще 15,5 млрд мала надати держава.

Зазначимо, що на тлі початку нової кампанії ударів РФ по українській енергетиці, в Києві та області вже введені екстренні відключення. Через це у столиці є проблеми з громадським транспортом у деяких районах. На тлі цього Кличко знову закликав жителів столиці розглянути можливість тимчасово покинути Київ.

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