Янукович пропонує скоротити армію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує у 2012 році скоротити загальну чисельність Збройних Сил на 8 тисяч осіб.

Відповідний законопроект зареєстрований сьогодні у Верховній Раді.

Зокрема, пропонується звільнити 5 тис. військовослужбовців.

Президент пропонує затвердити чисельність Збройних Сил України станом на 31 грудня 2012 року в кількості до 184 тис. осіб, зокрема до 139 тис. військовослужбовців.

Законопроект розроблений Міністерством оборони України з метою встановлення чисельності ЗСУ на 2012 рік на рівні, який забезпечить якісну їх підготовку і виконання покладених на них завдань.