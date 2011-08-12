Янукович пропонує скоротити армію
19:56, 12 серпня 2011Політика
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Зареєстровано законопроект
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує у 2012 році скоротити загальну чисельність Збройних Сил на 8 тисяч осіб.
Відповідний законопроект зареєстрований сьогодні у Верховній Раді.
Зокрема, пропонується звільнити 5 тис. військовослужбовців.
Президент пропонує затвердити чисельність Збройних Сил України станом на 31 грудня 2012 року в кількості до 184 тис. осіб, зокрема до 139 тис. військовослужбовців.
Законопроект розроблений Міністерством оборони України з метою встановлення чисельності ЗСУ на 2012 рік на рівні, який забезпечить якісну їх підготовку і виконання покладених на них завдань.
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