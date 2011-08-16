Німеччину просять не давати візи тим, хто займається справою Тимошенко

Група народних депутатів та громадських активістів передала до Посольства Федеративної Республіки Німеччини 7 тисяч підписів українців з проханням заборонити в’їзд до ФРН посадовцям, які займаються кримінальною справою проти лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», громадяни просять заборонити в’їзд до Німеччини першому заступнику генерального прокурора України Ренату КУЗЬМІНУ, слідчому ГПУ Олександру НЕЧВОГЛОДУ, суддям Печерського райсуду столиці Родіону КІРЄЄВУ та Галині СУПРУН, судді Апеляційного суду міста Київ Ользі ЄФІМОВІЙ.

Підписи збираються в наметовому містечку на вулиці Хрещатик біля Печерського суду Києва.

«Ми звертаємо увагу всього світу на те, що ці люди є порушниками закону. Зловживаючи владою від імені України, вони знищують майбутнє України та її євроінтеграційні наміри», - заявив народний депутат Сергій ПАШИНСЬКИЙ.

За його словами, подібні прохання опозиція передасть в усі посольства країн Євросоюзу.

Раніше звернення з проханням не видавати візи суддям були передані до Посольства США в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН заявив, що в МЗС вважають тиском на Печерський районний суд Києва заклики опозиції до посольств США та Німеччини заборонити в’їзд судді Р.КІРЄЄВУ, який розглядає справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписаннях газових контрактів з Росією у 2009 році.