Бойко прибув до Печерського суду
16:00, 16 серпня 2011Політика
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Для надання свідчень у справі Тимошенко
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО прибув до Печерського районного суду для надання свідчень у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень під час підписання газових угод з РФ у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 має продовжитись судове засідання.
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