Бойко прибув до Печерського суду

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО прибув до Печерського районного суду для надання свідчень у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень під час підписання газових угод з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 має продовжитись судове засідання.