У Тимошенко кажуть, що Тігіпко перетворює партію на одну велику тушку

Політрада партії «Батьківщина» закликає рядових членів «Сильної України» залишати лави зрадженої власним лідером політичної сили та вступати до «Батьківщини» чи інших опозиційних партій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Як зазначають у «Батьківщині», лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО втретє за два роки масштабно зрадив три мільйони виборців, які підтримали його на президентських виборах 2010 року. «Вперше - коли пішов в політичні найми до ЯНУКОВИЧА. Вдруге, коли долучився до створення смертоносного для малого та середнього підприємництва Податкового кодексу. Втретє – сьогодні, коли всю свою «сильну» партію намагається перетворити на одну велику колективну тушку», - наголосили у прес-службі «Батьківщини».

У «Батьківщині» також зауважили, що «давно сприймали ЯНУКОВИЧА та ТІГІПКА як єдине політичне ціле, а відтепер цей зрадницький альянс стає зрозумілим для всіх».

Відтак політрада партії «Батьківщина» закликає рядових членів «Сильної України» залишати лави зрадженої власним лідером політичної сили та вступати до «Батьківщини» чи інших опозиційних партій, які об’єдналися в Комітет опору диктатурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Сильна Україна» об’єднується із Партією регіонів.

Він зазначив, що партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.