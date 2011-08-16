За судом над Тимошенко сьогодні спостерігали дипломати з США і Швеції

За перебігом процесу в Печерському районному суді, де триває розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з РФ у 2009 році, постійно спостерігають дипломати, акредитовані в Україні, повідомляє сайт партії «Батьківщина». Сьогодні на засіданні були присутні представники посольств США та Швеції.

Крім того, сьогодні на засіданні була присутня народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО, яка прийшла до суду, аби підтримати Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня підтримати Ю.ТИМОШЕНКО до суду приходив поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч Дмитро ПАВЛИЧКО. У залі Печерського райсуду він передав Ю.ТИМОШЕНКО свій новий вірш про неї. Д.ПАВЛИЧКО підписав вірш: «Я захоплений Вашою мудрістю і мужністю. Судилище над Вами запам’ятає Україна. В історії України Ви будете, як Жанна д’Арк в історії Франції». «Сьогодні суд над ТИМОШЕНКО – це суд над Україною», - наголосив Д.ПАВЛИЧКО.