У Чернігові розпочалася безстрокова акція проти політичних репресій

У Чернігові сьогодні ВО "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти політичних репресій, встановивши намети навпроти будівлі облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації партії, намети зранку працюють у форматі громадських приймалень депутатів місцевих рад, де проводиться збір підписів проти політичних репресій та за звільнення з-під варти лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Тим часом Чернігівська міська рада подала до суду на Чернігівську міську партійну організацію ВО "Батьківщина" з метою заборони проведення будь-яких зібрань поблизу Красної площі та прилеглих територій.

У місцевому осередку ВО "Батьківщина" дивуються, чому місцева влада боїться мирних зібрань громадян.

"Вражає швидкість цієї справи, адже представників "Батьківщини" викликають до суду, коли вони навіть не встигають ознайомитися з матеріалами цього позову", - зазначили у прес-службі політичної сили.