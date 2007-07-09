Кримський спікер обурений сьогоднішньою акцією кримських татар

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО засуджує перекриття траси «Сімферополь-Ялта» в районі села Перевальне.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, керівник кримського парламенту прокоментував ситуацію таким чином: «Дії учасників цього перекриття перейшли всяку межу, носять агресивний, дестабілізуючий характер і нічого спільного з процесом справедливого розподілу і виділення земельних ділянок на території АРК не мають. Сьогоднішня акція, як і подібні їй протиправні дії, навпаки, перешкоджає цьому процесу і ні до чого хорошого не призведе».

Крім того, А.ГРИЦЕНКО вимагає від правоохоронних органів навести в рамках чинного законодавства необхідний порядок на трасі й надалі не допускати подібних екстремальних ситуацій. «Органи правопорядку зобов`язані забезпечувати безпеку дорожнього руху, а також право громадян на безперешкодне просування дорогами півострова. Особливо в розпал курортного сезону», – підкреслила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці кримські татари - учасники "галявин протесту", що вимагають виділення землі в Криму, проводили протестну акцію на трасі «Сімферополь-Ялта». За даними кримськотатарського активіста Руслана КАРІМОВА, точну кількість учасників акції визначити складно, але «5-6 тисяч є». Він повідомив, що кримські татари стоять з транспарантами на пішохідних переходах уздовж дороги в районі Червоних печер, а також ходять по пішохідному переходу на трасі тим самим влаштовуючи короткочасне (по кілька хвилин) перекриття дороги.

Разом з тим начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив УНІАН, що в акції, яка проходить в районі повороту на Червоні печери, беруть участь всього 500 чоловік. "Наразі там зібралося близько 500 чоловік, вони "гуляють" по пішохідному переходу, але транспорт пропускають", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Водночас деякі ЗМІ повідомляли, що учасники акції протесту перекрили трасу «Сімферополь-Ялта» в декількох місцях, а проїзд громадського і приватного транспорту на тривалий час заблоковано.