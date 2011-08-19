Федерація профспілок заявляє про втручання податківців

Федерація профспілок України заявляє про безпідставне і протиправне втручання Державної податкової інспекції України у статутну діяльність профспілки.

Як повідомили УНІАН у Медіа-центрі ФПУ, 18 серпня 2011 року представники податкової інспекції у Печерському районі м. Києва, порушуючи чинне законодавство про профспілки намагалися провести документальну перевірку діяльності Федерації.

Однак постанову про порушення кримінальної справи, на підставі якої податківцями ініційовано проведення перевірки, ФПУ оскаржила у Печерському районному суді м. Києва, йдеться у повідомленні Медіа-центру.

У профспілках заявляють, що згідно із ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об’єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. «Відповідно до Статуту ФПУ і згідно з діючим законодавством, контроль за фінансовою діяльністю ФПУ здійснюють Контрольно-ревізійна комісія та інші колегіальні органи, створені ФПУ», – наголошується у повідомленні.

Відповідно до статті 3 Конвенції 87 Міжнародної організації праці «Про свободу асоціації та захист права на організацію», ратифікованої Україною 14 вересня 1956 р., «організації працівників мають право організовувати свій апарат і свою діяльність. Державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або перешкодити його законному здійсненню».

«Отже, правових підстав для проведення позапланової перевірки немає, тому ФПУ звернулася до начальника Державної податкової інспекції у Печерському районі Києва ДПА України М.ІЛЬЯШЕНКА із проханням відкласти перевірку до вирішення по суті скарги ФПУ у Печерському районному суду м. Києва», - інформують у профспілці.

Також ФПУ вимагає від Генеральної прокуратури України припинити чинити тиск на самоврядну організацію. «Подібні факти порушень чинного законодавства стануть лише новим підтвердженням грубого попрання громадянських прав і свобод в Україні», - йдеться у повідомленні ФПУ.