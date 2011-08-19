Іващенка всьоме лишили за гратами - «в лікарню можна й під конвоєм»

Печерський районний суд Києва знову відмовив колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони Валерію ІВАЩЕНКУ у звільненні з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв сьогодні.

В ухвалі суду зазначається, що підсудного можливо буде конвоювати до медичної установи для лікування.

На думку суду, даних для зміни запобіжного заходу, в тому числі нових обставин, у клопотанні захисту не наведено.

Водночас суд звертає увагу керівництва Київського СІЗО на необхідність розглянути скарги підсудного В.ІВАЩЕНКА з приводу стану його здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ІВАЩЕНКО всьоме просив суд змінити йому міру запобіжного заходу на непов’язану з арештом.

У своєму клопотання сторона захисту посилалася на висновок лікарів Центрального військового госпіталю Міністерства оборони. В ньому, зокрема, зазначається, що під час перебування підсудного під вартою (21 серпня виповниться рік, як В.ІВАЩЕНКО знаходиться під арештом – УНІАН) у нього набули загострення раніше зафіксовані хронічні захворювання та з’явилися нові, лікувати які неможливо в умовах слідчого ізолятору через відсутність відповідних фахівців, медикаментів та матеріально-технічного медичного забезпечення.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.