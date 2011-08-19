Париж переймається здоров'ям Тимошенко

Міністерство закордонних справ Франції вказує українській владі на необхідність забезпечити належний медичний нагляд за екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО, яка скаржиться на погане самопочуття в СІЗО і відсутність лікаря.

"Необхідно, щоб юридична процедура проходила неупереджено та прозоро, гарантуючи права захисту і дозволяючи забезпечувати належний медичний нагляд", - йдеться в комюніке французького МЗС, яке цитує РІА "Новости".

У тексті документа наголошується, що Париж продовжує уважно стежити за перебігом процесу. "Франція вже висловила свою стурбованість, яку вона прямо передала українській владі, викликавши посла України в Парижі 10 серпня", - повідомляє відомство.

Як повідомлялося, зараз у засіданні Печерського районного суду оголошено перерву до понеділка для того, щоб провести медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. "Якщо буде проведено огляд, то за результатами буде зроблений висновок, чи може вона брати участь надалі в судовому засіданні. Зараз Юлія Володимирівна наполягає на тому, щоб питання її здоров`я не стало предметом для спекуляцій у судовому засіданні", - заявив її захисник Юрій СУХОВ.

Він також повідомив журналістам, що сторона захисту подала до суду заяву про допуск до Ю.ТИМОШЕНКО особистого лікаря, проте суд поки не дав жодної відповіді.

Вчора Ю.ТИМОШЕНКО стало погано в судовому засіданні. На прохання народних депутатів до Печерського районного суду прибув особистий лікар екс-прем`єра, але суддя заборонив йому побачення з підсудною і під час судового засідання, і після його завершення.