Справа Луценка: ще один "потерпілий" відмовився від претензій до екс-міністра

Потерпілий у «квартирному епізоді» в кримінальній справі проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, співробітник Департаменту боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми МВС Сергій ТРЕТЯКОВ не вважає, що екс-міністр порушив його право на отримання житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання під час засідання суду в справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Зокрема, на запитання: «чи вважаєте Ви, що Ю.ЛУЦЕНКО порушив Ваші права», С.ТРЕТЬЯКОВ відповів: «Ні. Це визначить суд».

В той же час він не зміг дати чіткої відповіді на запитання, які саме дії Ю.ЛУЦЕНКА призвели до того, щоб він визнав себе потерпілим і написав заяву з цього приводу.

Крім того, С.ТРЕТЬЯКОВ висловив думку, що колишній водій екс-міністра Леонід ПРИСТУПЛЮК незаконно отримав квартиру.

Також він сказав, що у порушенні його прав на отримання житла винні посадові особи Міністерства внутрішніх справ. Однак які саме, на переконання потерпілого, також повинен визначити суд.

Разом з тим С.ТРЕТЯКОВ визнав, що минулого тижня до нього приходили працівники Служби внутрішньої безпеки відомства для вручення йому повістки в суд.

Зокрема, відповідаючи на запитання екс-міністра, чи приходили до нього працівники Служби внутрішньої безпеки, проводили бесіди, С.ТРЕТЯКОВ сказав: «Бесід не було. Мені сказали тільки, що є повістка до суду».

У свою чергу на уточнююче запитання адвокатів екс-міністра він додав, що запитав у працівників СВБ, чи може він написати заяву, щоб його покази, надані на досудовому слідстві, були оголошені в суді.

Разом з тим С.ТРЕТЬЯКОВ зауважив, що вказані співробітники МВС не пропонували йому писати будь-якого рапорту, зокрема, який стосується можливості піти у відпустку, що таким чином унеможливить його прихід на допит у суд.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ заявив, що міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ забороняє своїм підлеглим з’являтися на суд у справі екс-глави МВС Ю.ЛУЦЕНКА.

«Так, за достовірною інформацією, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки «відвідали» трьох працівників МВС, котрі визнані потерпілими у так званій квартирній справі ЛУЦЕНКА, аби ті не з’явилися на судове засідання 18 серпня», - наголосив Г.МОСКАЛЬ.

Він уточнив, що працівники ДВБ змусили цих осіб написати заяви на ім’я судді Сергія ВОВКА про їх «поважні» причини відсутності на судовому засіданні.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА, серед іншого, звинувачують і за епізодом щодо неправомірності виділення житла водієві екс-глави МВС.

Як повідомляв УНІАН, колишній водій автобази Центрального апарату МВС України Микола СИДОРЕНКО, який проходить потерпілим у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, під час допиту на засіданні Печерського районного суду, заявив, що не вважає екс-главу МВС винним у тому, що йому не дали квартиру.

«Я постраждав від МВС, а не від ЛУЦЕНКА», - сказав М.СИДОРЕНКО.