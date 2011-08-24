«Терористів із Василькова» знову затримали?

Організація "Патріот України" заявляє про повторне затримання співробітниками Служби безпеки України своїх членів увечері 23 серпня, яких звинувачують у намірах скоїти теракт.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті Соціал-національної асамблеї (СНА), членом якої є "Патріот України".

Як зазначається сайті СНА, 23 серпня було затримано активістів Васильківського осередку організації Олексія ЧЕРНЕГУ, також повторно був затриманий Володимир ШПАРА. Мету і час затримання повідомлено не було.

Пізніше були затримані активісти СНА, депутати Васильківської міськради Ігор МОСІЙЧУК та Сергій БЕВЗ, а також Віталій ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО та Юрій БОНДАРЕНКО.

В СБУ УНІАН відмовилися коментувати інформацію про затримання активістів організації "Патріот України".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області співробітники спецслужби затримали трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

«Під час обшуку приміщення, яке зловмисники орендували неподалік центральної площі, виявлено саморобний вибуховий пристрій (СВП), наповнений елементами ураження різного розміру (цвяхи, гайки тощо). За даними слідства, зловмисники планували здійснити вибух 24 серпня у Києві або передмісті під час святкування Дня Незалежності України», – повідомив прес-центр СБУ.

Згодом СНА та “Патріот України” підтвердили інформацію про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт. Адвокати заявили, що проситимуть прокуратуру провести перевірку законності затримання членів патріотичних організацій за підозрою у намірі скоїти теракт у Києві.

23 серпня уночі та вранці усі затримані без висунення будь-яких звинувачень були звільнені.