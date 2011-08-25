Кірєєв оголосив перерву - священик провів службу у залі суду
11:45, 25 серпня 2011Політика
7756 0
Адвокату стало шкода суддю?
У судовому засіданні у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 10 хвилин, до 11.45.
Як передає кореспондент УНІАН, з проханням оголосити перерву до судді Печерського районного суду м. Києва Родіона КІРЄЄВА звернувся один з адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ.
Він зауважив, що голосові зв’язки Р.КІРЄЄВА можуть не витримати через вже майже тригодинне зачитування матеріалів справи.
Р.КІРЄЄВ у відповідь посміхнувся і оголосив перерву до 11.45.
Під час перерви священик, який був присутній у залі, провів нетривалу службу і благословив Ю.ТИМОШЕНКО. Він зауважив, що на це його уповноважила група священиків, у тому числі й російської православної церкви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter