Кірєєв оголосив перерву - священик провів службу у залі суду

У судовому засіданні у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву на 10 хвилин, до 11.45.

Як передає кореспондент УНІАН, з проханням оголосити перерву до судді Печерського районного суду м. Києва Родіона КІРЄЄВА звернувся один з адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ.

Він зауважив, що голосові зв’язки Р.КІРЄЄВА можуть не витримати через вже майже тригодинне зачитування матеріалів справи.

Р.КІРЄЄВ у відповідь посміхнувся і оголосив перерву до 11.45.

Під час перерви священик, який був присутній у залі, провів нетривалу службу і благословив Ю.ТИМОШЕНКО. Він зауважив, що на це його уповноважила група священиків, у тому числі й російської православної церкви.