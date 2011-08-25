Азарову замовили орхідеї по 180 гривень за штуку

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів України за результатами тендеру 15 серпня уклав угоду з ТОВ «Флоріна» на придбання квітів на суму 2 202 грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

В звіті про результати закупівлі повідомляється, що фірма-постачальник має доставляти квіти протягом 30 хвилин з моменту отримання заявки від замовника. Також опубліковано прайс-лист на квіти для уряду.

Найдорожчими виявились орхідеї Цимбідіум по 180 грн./од та Цимбідіум міні по 120 грн./од. Голландська біла троянда Аваландж (90 см) коштуватиме 40 грн., стрелиція – 60 грн., антуріум – 45 грн., амариліс – 50 грн.

Нагадаємо, уряд також придбав півтора десятки столів і шафу за 679 тис грн.

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