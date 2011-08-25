На пам'ятнику Козацькій шаблі знову написали прорадянські гасла

У Черкаській області в селищі Іркліїв Чорнобаївського району на День Незалежності невідомі вандали спаплюжили пам`ятник Козацькій шаблі.

Як повідомляє черкаський тижневик "Прес-центр", у селі Іркліїв 24 серпня невідомі обписали пам`ятник Козацькій шаблі гаслами "20 років позору", "Слава СССР" тощо.

Пам’ятник від рук вандалів потерпає вдруге: 9 травня на ньому були зроблені написи "За побєду", "На Бєрлін" і встановлено червоний прапор. Зловмисників так і не знайшли.

Як розповів голова Іркліївського козацького полку Юрій СУШКО, написи з’явилися вранці чи в ніч на 24 серпня. Того ж дня на будинках в селі з’явилися листівки, в яких були погрози на кшталт "готуйтеся, ми вас відвеземо на Соловки".

Пам`ятник Козацькій шаблі з’явився в Ірклієві торік на свято Покрови – його будівництво організувала районна організація Української народної партії та місцеве козацтво.