Турецький Boeing 737 здійснив аварійну посадку в Австрії

При посадці в аеропорту австрійського міста Лінц у літака турецької авіакомпанії «Пегасус» лопнули відразу дві шини носового шасі. Як повідомляють австрійські ЗМІ, ніхто з 156 пасажирів і шести членів екіпажа не постраждав, пише «РІА «Новости».

У суботу в другій половині дня Boeing 737 здійснював рейс Анталія-Лінц. Після посадки в австрійському аеропорту у нього з невідомої причини лопнули два колеса. Проте екіпажу вдалося зупинити літак на злітно-посадочній смузі. Пасажирів доставили в аеропорт на автобусах, літак відбуксовано. В результаті інциденту аеропорт був закритий більше ніж на годину.