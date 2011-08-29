Донецька міліція викликає на допит учасників ходи в День Незалежності

У Донецьку міліція викликає на допит учасників ходи в місті на честь Дня Незалежності 24 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Донецької обласної організації політичної партії «Фронт Змін».

Згідно з повідомленням, сьогодні о 7-й годині ранку до заступника голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», члена обласного Комітету опору диктатурі Марії ОЛІЙНИК прийшли додому двоє співробітників Ворошиловського райвідділу міліції м. Донецька - майор Ігор ДЕШЕВИЙ і прапорщик Дмитро МІЩЕНКО. Вони заявили, що сьогодні об 11.00 М.ОЛІЙНИК повинна з`явитися до Ворошиловського райвідділу міліції як свідок «у справі про незаконне святкування Дня Незалежності в Донецьку 24 серпня».

М.ОЛІЙНИК відповіла співробітникам міліції, що прийти до міліції об 11.00 вона не зможе, оскільки сьогодні о 10.00 має бути в Донецьком апеляційному адмінсуді як учасник у справі про ліквідацію шкіл №3, №27 і №100 м. Макіївки.

«Я їм написала, що сьогодні не зможу прийти до райвідділу», - сказала М.ОЛІЙНИК. На це міліціонери заявили, що у разі, якщо вона на з`явиться у міліції до призначеного часу, «її буде доправлено до райвідділу», і пішли.

М.ОЛІЙНИК близько 13.00 повідомила кореспонденту УНІАН, що в міліцію вона не пішла, оскільки з 10.00 перебуває в будівлі Донецького апеляційного адмінсуду, де проходить судове засідання з її участю.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 24 серпня Донецький окружний адміністративний суд виніс рішення заборонити проводити в місті ходу і мітинг в День Незалежності України.

Як повідомили заступник голови Донецької облорганізації Всеукраїнського товариства «Просвіта» М.ОЛІЙНИК і голова Донецької облорганізації Народного руху України Віталій ГАТЧЕНКО, 23 серпня до суду надійшов позов Донецької міськради про заборону проведення в День Незалежності України акцій ряду організацій, які подали до міськради заявки. Серед цих організацій були НРУ, товариство «Просвіта», а також громадські організації воїнів-афганців і шахтарів-інвалідів.

М.ОЛІЙНИК відзначила, що суд розглядав позов міськради з 17.30 23 серпня до 4.00 ранку 24 серпня з кількома перервами. Вже о третій годині ночі 24 серпня представники організацій написали суду заяву про те, що наступив святковий, тобто неробочий день, і суд не має права працювати. «Проте суд відмовився розглядати цю заяву, обгрунтувавши це тим, що незадовго до цього ухвалив рішення припинити прийом клопотань і заяв», - сказала М.ОЛІЙНИК.

В.ГАТЧЕНКО зазначив, що лише близько 6-ї години ранку суд виніс рішення – заборонити організаціям, які подали заявки до міськради, проводити ходу проїжджою частиною в центрі Донецька і мітинг.

«Суд мотивував своє рішення тим, що організації, які подали заявки, мають «різні ідеологічні позиції» щодо святкування Дня Незалежності, і у зв`язку з цим нібито можуть виникнути ситуації з порушенням громадського порядку», - відзначив В.ГАТЧЕНКО.

24 серпня в центрі Донецька більш як 300 прихильників опозиції зібралися на площі Леніна під численними прапорами НРУ, ВО «Свобода», «Фронту Змін», із плакатами і транспарантами, на яких написані слова В’ячеслава Чорновола «Мі українці, це наша земля» тощо.

Учасники акції поклали до підніжжя пам`ятника Леніну вінок з металевого дроту з написом «Катуванцю українського народу». Після цього прихильники опозиції сформувалися в колону і, не заважаючи руху, пройшли тротуаром уздовж вулиці Артема до пам`ятника Тарасу Шевченку. Очолили колону люди в українських національних костюмах з великими національними прапорами. Вони співали українські пісні і гімн України, викрикували «Україні слава! Героям слава!». Колону супроводжували співробітники міліції.