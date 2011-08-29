Янукович сказав рівненським дівчатам, що вже взявся за своїх

Понад 100 прихильників Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Української народної партії та УРП «Собор» біля входу до культурно-археологічного центру «Пересопниця» на Рівненщині зустріли Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скандуванням: «Політичним репресіям – ні!».

Як передає кореспондент УНІАН, також учасники акції вигукували: «ЯНУКОВИЧ, берися за своїх!».

Водночас Президент підійшов до дівчат в українському національному одязі, обняв їх і зазначив: «Скажіть їм, що вже взявся за своїх».

Раніше за В.ЯНУКОВИЧА до Пересопниці прибули деякі високопосадовці, зокрема, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК. Його представники опозиційних політичних сил зустріли вигуками: «Ганьба!, «Табачник – чемодан, вокзал, Росія!» і «Ганьба українофобам!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Рівнещині в рамках відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія В.ЯНУКОВИЧ взяв участь в урочистому відкритті культурно-археологічного комплексу «Пересопниця».