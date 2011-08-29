Кірєєв дав Тимошенко ще добу

У засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 9.00 31 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду столиці Родіон КІРЄЄВ.

Р.КІРЄЄВ уточнив, що перерву оголошено для того, щоб Ю.ТИМОШЕНКО мала змогу підготуватись для надання свідчень у суді.

Після завершення судового засідання Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до присутніх у залі зі словами: «Слава Україні!» Присутні традиційно відповіли: «Героям слава!»

Потім Ю.ТИМОШЕНКО перевели до конвойної кімнати у Печерському райсуді Києва.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем’єр-міністр просила суд надати їй та захисникам 3-4 дні для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, щоб підготуватися для дачі показів в суді.