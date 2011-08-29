Янукович: думка західників політиків не вплине на справу Тимошенко

Можливе обговорення судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО на рiвнi глав рiзних держав не вплине на рiшення українського суду.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю журналістам на Рівненщині.

«Наше обговорення з будь-ким цього питання не впливатиме на рішення суду. І це європейська норма, це норма демократичних країн: влада не повинна втручатися в судову систему. І це також моя принципова позиція», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент висловив переконання, що новий Кримінальний процесуальний кодекс покращить у цілому ситуацію в цих питаннях, зокрема зрівняє у правах сторону захисту і сторону обвинувачення.

«Я переконаний в тому, що майбутній Кримінальний процесуальний кодекс, який зараз проходить експертизу в міжнародних установах, в тому числі Венеціанській комісії, покращить ситуацію в цілому у кримінально-процесуальних питаннях», - зазначив Президент України.