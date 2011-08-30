Коморовський покликав Януковича, щоб поговорити про Тимошенко

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час сьогоднішньої зустрічі з главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ планує обговорити питання, пов’язані з арештом колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав міністр канцелярії Президента Польщі Славомир НОВАК.

Він назвав візит В.ЯНУКОВИЧА до Польщі "чисто приватним", зауваживши, що Б.КОМОРОВСЬКИЙ надіслав запрошення Президентові Україну ще кілька місяців тому.

"Президент КОМОРОВСЬКИЙ часом хоче проводити дипломатію в трохи неформальний спосіб. Недавно приймав в Хелю канлцера Німеччини Ангелу МЕРКЕЛЬ з чоловіком. Тепер зустріч з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ", - зазначив С.НОВАК, якого цитує веб-сайт польського президента.

"Ми би хотіли, аби ця дипломатія розігрувалася на різних рівнях: більш м’яко, часом трохи твердіше", - додав він.

С.НОВАК також нагадав, що у вересні у Варшаві відбудеться саміт "Східного партнерства", найбільшою країною учасницею якого є, власне, Україна.

Крім цього, за його словами, актуальною залишається тема підписання договору про Асоціацію між Україною та Євросоюзом, що активно підтримує Польща.